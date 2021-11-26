Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe gruptan çıktı mı, tur atladı mı? UEFA Avrupa Ligi Olympiakos - Fenerbahçe gollerini kim attı?

Fenerbahçe gruptan çıktı mı, tur atladı mı? Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? sorularına yanıt aranıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde sezonunun devam etmesiyle birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Olympiakos Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, Olympiakos Fenerbahçe maçı bitti mi? Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 25 Kasım Olympiakos Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler!

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile Enner Valencia, karşılaşmada yerlerini alamadı. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo da maç kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Olympiakos: Vaclik; Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk; M. Camara, M'Vila, A. Camara; Masouras, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Sarı-lacivertlilerin gruptan çıkmak için kazanmaktan başka çaresinin olmadığı maçta Vitor Pereira, derbi kadrosunda değişikliğe giderek Osayi-Samuel ve Rossi'ye ilk 11'de şans verdi. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet