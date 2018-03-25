Oltu'nun Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Oltu'nun Kurtuluş Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, ilçe protokolü vatandaşların bayramını kutladı. Öğrenciler, düşman işgalinden kurtuluşu canlandırdı.

Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, törende yaptığı konuşmada, kurtuluş mücadelesinde milletin gösterdiği kahramanlıklara işaret ederek, "Bu milletin mayasında özünde Uhud var, Bedir var, Hendek var biraz daha beriye gelin Çanakkale var, Sakarya var Dumlupınar var. Bunların hepsinin temelinde Hazreti Peygamber'in, 'Vatan sevgisi imandandır.' sözü var. Bu millet bu aziz ordu çıktığı her seferde galibiyet ve muzaffer ile dönmüştür." dedi.

AK Parti Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Mustafa Ilıcalı'nın da katıldığı kutlamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri sundu.