Oltu Çayı köpürdü

13.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:13

Erzurum'da Oltu Çayı iki gündür köpük akıyor.



Oltu Çayı iki gündür bilinmeyen bir sebepten dolayı akşam saatlerinden itibaren köpük akmaya başladı. Oltu Çayı'nın köpüklü akması ve pis koku yaymasına bir anlam veremeyen Oltulular, kimyasal madde olmasından endişe ediyorlar. Köpüklü akışın Oltu Çayı'ndaki balıkları öldürdüğü iddia edildi.



Gündüz çayda bir şey olmazken köpüklerin gece gelmesi vatandaşların kafasında soru işareti oluşturdu.



Oltulu Temel Vural, "Yıllardır Oltu'da yaşıyorum Oltu Çayı'nın bu şekilde aktığına şahit olmadım. İki akşamdır Oltu Çayı köpüklü biçimde akıyor. Acaba kimyasal mı atılıyor başka bir şey mi var bunu da merak ediyoruz. Bu konunun araştırılmasını istiyoruz, inşallah olumsuz bir şey olmaz ama akıl ve mantık ölçüsünde baktığımızda neden böyle akıyor bu konuda araştırma yapılırsa iyi olur" dedi.



Oltulu Beycan Onat ise, "Oltu Çayı şu an köpürüyor nedeni nedir bilemiyoruz, araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Mehmet Yetim ise "İşimden çıktım eve gidiyordum, Oltu Çayı'nın koktuğunu fark ettim köpüklü gördüm. Muhtemelen atık su bırakılmış rahatsız edici bir koku var. Yetkililerin ilgilenmesini istiyorum" dedi.



Gencal Bulut da "Oltu Çayımız iki gündür bu şekilde köpük akıyor. Bu köpüğün sebebi nedir yetkililerin bilmesi lazım. Oltu Çayı'nda ne balık kaldı ne canlı kaldı, muhtemelen kimyasal maddedir yetkililerin bunun çözümüne bakması lazım. Geçen yıl da birkaç kez akmıştı böyle köpük, bütün balıklar ölmüştü. Oltu Çayı'nın da başını yediler" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA