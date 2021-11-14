Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi Hollanda'nın da Karadağ'da puan kaybetmesiyle zirve hattı karıştı. Artık tüm ipler A Milli Takım'ın elinde.

TÜM İPLER BİZİM ELİMİZDE

A Milli Takım grubun son maçı olan Karadağ mücadelesinden galibiyetle ayrılması halinde puanını 21'e yükseltecek. Hollanda ise Norveç maçını kazanması durumunda Dünya Kupası biletini alacak ve Milliler grubu 2. bitirerek play-off turuna yükselecek. Ay-Yıldızlılar'ın Karadağ'ı yendiği senaryoda Norveç de Hollanda'yı bizim averaj üstünlüğümüzü bozmayacak bir skorla devirirse A Milli Takım direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Türkiye ve Norveç'in son maçlarını kaybetmesi durumunda ise play-off biletini alan yine A Milli Takım olacak.

PLAY-OFF FORMATI

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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