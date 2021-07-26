Olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ne kadar ödül kazanacak? Altın, gümüş ve bronz madalya alan Türk sporculara ne kadar ödül verilecek?

Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarının devam etmesiyle birlikte oyunlarda 1. 2. ve 3. olan Türk sporcuları toplam ne kadar ödül kazanacak merak edildi. Peki, altın madalya kazananlar ne kadar ödül kazanacak? Gümüş ve bronz madalya kazananlar toplam kaç lira ödül kazanacaklar? İşte tüm detaylar...