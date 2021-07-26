Olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ne kadar ödül kazanacak? Altın, gümüş ve bronz madalya alan Türk sporculara ne kadar ödül verilecek?
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Olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ne kadar ödül kazanacak? Altın, gümüş ve bronz madalya alan Türk sporculara ne kadar ödül verilecek?

Olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ne kadar ödül kazanacak? Altın, gümüş ve bronz madalya alan Türk sporculara ne kadar ödül verilecek?
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Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarının devam etmesiyle birlikte oyunlarda 1. 2. ve 3. olan Türk sporcuları toplam ne kadar ödül kazanacak merak edildi. Peki, altın madalya kazananlar ne kadar ödül kazanacak? Gümüş ve bronz madalya kazananlar toplam kaç lira ödül kazanacaklar? İşte tüm detaylar...

Olimpiyatlarda 1. olan kişilere ne kadar verilir? 2. olan sporculara kaç tl ödül verilecek? Olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ne kadar ödül kazanacak?

OLİMPİYATLARDA ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULARININ ALACAĞI ÖDÜL NE KADAR?

Ülkemizde 2013 yılında yayımlanan Resmi Gazete'deki yönetmeliğe göre olimpiyatlarda 1. olan sporculara yani Altın madalya kazanan sporculara 1000 Cumhuriyet altını, 2. olan yani Gümüş madalya kazanan sporculara 600 Cumhuriyet altını ve 3. olan yani Bronz madalya kazanan sporculara ise 300 Cumhuriyet altını ödül verilecektir.

1. olan (Altın madalya kazanan) sporcular : 1000 Cumhuriyet altını ödül kazanacak.

2. olan (Gümüş madalya kazanan) sporcular : 600 Cumhuriyet altını ödül kazanacak.

3. olan (Bronz madalya kazanan) sporcular : 300 Cumhuriyet altını ödül kazanacak.

1 Cumhuriyet altını güncel kura göre 3.359 TL etmektedir. Buna göre 1000 Cumhuriyet altını 3.359.000 TL etmektedir.

OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA NE KADAR, KAÇ TL EDER?

Olimpiyatlarda verilen altın madalyalar %100 altından değildir. Altın madalyaların %1.2 'si altından yapılmışken geriye kalan %98.8 'i ise gümüşten yapılmıştır. Bu bakımdan altın madalyanın yaklaşık değeri 650 dolar etmektedir. Güncel kurdan TL'ye çevirdiğimizde ise altın madalya 5.581 Türk Lirası etmektedir.

Buna ek olarak gümüş ve bronz madalyanın değeri ise altın madalyaya göre daha düşüktür. Madalyaların değerlerine göre sıralaması Altın>Gümüş>Bronz şeklindedir.

OLİMPİYAT ALTIN MADALYALARI GERÇEK ALTINDAN MI YAPILMIŞTIR?

Tokyo 2020 olimpiyatlarındaki altın madalyanın sadece %1.2 lik kısmı altından oluşmaktadır. Madalyanın geri kalan kısmı yani %98.8 lik kısmı ise gümüşten oluşmaktadır. Bundan dolayı altın madalyaların değeri yaklaşık olarak 650 dolar civarındadır.

Şimdi Altın, Gümüş ve Bronz madalyaların içeriğini yazalım:

  • Altın madalya : %1.2 altın + %98.8 gümüş
  • Gümüş madalya : %100 gümüş
  • Bronz madalya : %95 bakır + %5 çinko

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYATLARDA TOPLAM KAÇ MADALYASI VAR?

Türkiye'nin tüm olimpiyatlarda toplamda 91 madalyası bulunuyor. Bu madalyalardan 39'u altın madalya, 25'i gümüş madalya ve 27'si ise bronz madalyadır. En çok altın madalya 29 madalya ile Güreş branşından gelmiştir.

2020 Tokyo : Henüz belli değil

2016 Rio De Janeiro : Türkiye toplam 8 madalya kazandı.

2012 Londra : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

2008 Beijing : Türkiye toplam 5 madalya kazandı.

2004 Atina : Türkiye toplam 11 madalya kazandı.

2000 Sidney : Türkiye toplam 5 madalya kazandı.

1996 Atlanta : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1992 Barcelona : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1988 Seul : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

1984 Los Angeles : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

1972 Münih : Türkiye toplam 1 madalya kazandı.

1968 Mexico City : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

1964 Tokyo : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1960 Roma : Türkiye toplam 9 madalya kazandı.

1956 Melbourne/Stockholm : Türkiye toplam 7 madalya kazandı.

1952 Helsinki : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

1948 Londra : Türkiye toplam 12 madalya kazandı.

1936 Berlin : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

Toplamda 91 madalya.

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