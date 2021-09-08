Olimpiyat üçüncüsü Merve Çoban, Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'i ziyaret etti
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Olimpiyat üçüncüsü Merve Çoban, Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'i ziyaret etti

Olimpiyat üçüncüsü Merve Çoban, Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci Merve Çoban, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i ziyaret etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci Merve Çoban, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i ziyaret etti.

Bayrampaşa'da bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Merve Çoban, makamında bir araya geldiği Aydıner ile olimpiyat mücadelesi hakkında sohbet etti.

Ziyarette konuşan Atila Aydıner, olimpiyat üçüncüsü Merve Çoban'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bayrampaşa'da oturan ve burada bir okulumuzda beden eğitimi öğretmenliği yapan sevgili kızımızın olimpiyatta gösterdiği başarı bizim için mutluluk vesikası olmuştur. Bu nedenle şahsım ve Bayrampaşa halkı adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Merve, inşallah dünya şampiyonasında bayrağımızı göndere çektirecek. Ben Merve'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bayrampaşalı olarak kendisiyle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Merve Çoban da davetleri için Atila Aydıner'e teşekkür ederek, "19 senelik bir karate hayatım var. İlk defa olimpiyatta yarıştık. Heyecanı çok fazlaydı. Bununla baş ettiğimi düşünüyorum. Bronz madalyaya uzandım. Gönül isterdi ki birinci olayım. Ona göre çalışmıştık. Hiçbir şekilde üçüncülük hedefim değildi. Nasip olmadı. Tabii madalyayla dönmek çok gurur verici. Ben Bayrampaşa'da büyüdüm. Şu anda Mustafa Itri Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.

Aydıner, ziyarette Merve Çoban'a hediye de verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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