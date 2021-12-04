Olimpik Marsilya, öne geçtiği maçta Brest'e 2-1 yenildi - Haberler Spor
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Olimpik Marsilya, öne geçtiği maçta Brest'e 2-1 yenildi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Olimpik Marsilya, öne geçtiği maçta Brest'e 2-1 yenildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan maçta Olimpik Marsilya, sahasında Brest'e 2-1 mağlup oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan maçta Olimpik Marsilya, sahasında Brest'e 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya, karşılaşmanın ilk yarısını Gerson'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Romain Faivre'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan Brest, Franck Honorat'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maça yedek başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada oyuna girdi.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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