Olimpik Marsilya, öne geçtiği maçta Brest'e 2-1 yenildi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan maçta Olimpik Marsilya, sahasında Brest'e 2-1 mağlup oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan maçta Olimpik Marsilya, sahasında Brest'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya, karşılaşmanın ilk yarısını Gerson'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Romain Faivre'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan Brest, Franck Honorat'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maça yedek başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada oyuna girdi.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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