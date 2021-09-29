Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Mbaye Diagne

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, Uefa Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya konuk olacakları maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Diagne, müsabakanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımda 3 forvet olduklarını ve ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştıklarını söyledi.

"Buraya kazanmak için geldik. Umarım buradan kazanarak ayrılacağız." değerlendirmesinde bulunan Diagne, yöneltilen soru üzerine, sosyal medyadaki paylaşımlarının kişisel olduğunu, bunun kulüple ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Marsilya'nın önemli bir kulüp olduğunu bildiğini dile getiren Diagne, burada oynayan futbolcu arkadaşlarından bilgiler aldığını aktardı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim ile ilişkisi hakkındaki soruyu, "Hoca ile iyi bir ilişkimiz var. Antrenman öncesi ve sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. Ben İtalyanca konuşuyorum. Hocamız da İtalyanca konuşuyor. Dolayısıyla antrenman öncesi veya sonrasında İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba-oğul ilişkisi var." şeklinde yanıtladı.