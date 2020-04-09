Olimpik Marsilya Efsanesi Didier Deschamps Efsane Fransız futbolcu Didier Deschamps, 1989-94 yılları arasında forma giydiği Olimpik Marsilya ile iki Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra bir de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak adını kulüp efsanelerinin arasına yazmıştı. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Deschamps, oyunculuğunda kaptanlığını yaptığı takıma 2009 yılında teknik direktör olarak döndü. Olimpik Marsilya teknik direktörü olarak bir Ligue 1, üç Lig Kupası ve iki Süper Kupa kazanan Deschamps hem oyunculuğu hem teknik adamlık kariyeriyle kulüp tarihine efsane başarılar ekledi.

Efsane Fransız futbolcu Didier Deschamps, 1989-94 yılları arasında forma giydiği Olimpik Marsilya ile iki Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra bir de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak adını kulüp efsanelerinin arasına yazmıştı. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Deschamps, oyunculuğunda kaptanlığını yaptığı takıma 2009 yılında teknik direktör olarak döndü. Olimpik Marsilya teknik direktörü olarak bir Ligue 1, üç Lig Kupası ve iki Süper Kupa kazanan Deschamps hem oyunculuğu hem teknik adamlık kariyeriyle kulüp tarihine efsane başarılar ekledi. Kaynak: Dugout