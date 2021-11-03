Ole Gunnar Solksjaer Michael Jordan Ve Cristiano Ronaldo'yu Karşılaştırdı
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile 2-2 berabere kalan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam Michael Jordan ve Cristiano Ronaldo'nun benzer özelliklerini karşılaştırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile 2-2 berabere kalan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam Michael Jordan ve Cristiano Ronaldo'nun benzer özelliklerini karşılaştırdı.
Dugout - Spor Haberleri
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