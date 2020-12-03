Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı
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Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı

03.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde avlanmaya çıkan amatör balıkçıların oltalarına 15 kilogram ağırlığında doğal yaşam alanı okyanuslar olan 'lambuka' balığı takıldı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrasında tekneye alınabilen balığa Ege'de çok nadir rastlandığı belirtildi.

Kuşadası'nda yaşayan ve amatör olarak derin sularda olta ile balık avcılığı yapan Kadir Akman, Ziya Cem Taymaz, Fatih Veli ve İlker Aydoğan dün sabah saatlerinde Güvercinada Kalesi'nden tekne ile avlanmaya çıktı. Genellikle mercan, çipura ve kefal avlayan 4 balıkçı, denizden 20 kilometre açıkta oltalarına canlı yem takıp suya bıraktı. Bir süre sonra oltaya lambuka balığı takıldı. 3 metre uzunluğundaki fiber teknede avlanan balıkçılar, büyük bir heyecan ile balığı tekneye çekmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu balığı su yüzeyine çıkarmayı başaran balıkçılar, oltaya yakalanan balığın yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 15 kilo ağırlığında bir 'lambuka' olduğunu görünce şaşırdı.

"TEKNEYE ÇEKERKEN ÇOK ZORLANDIK"

Ege Denizi'nde çok sık rastlanmayan lambukanın nasıl avladığını anlatan Kadir Akman (38) "Dün arkadaşlarımla balık avlamak için sabah denize açıldık. Oltalarımıza canlı yem takıp beklemeye başladık. Bir süre sonra benim oltama balık vurdu. Oltanın kamışını çok eğdiği için büyük bir balık olduğunu anladık. Balığı tekneye çekerken de çok zorlandık. Lambuka olduğunu görünce de şaşırdık. Çünkü bu balığa bizim denizlerimizde çok sık rastlanmıyor" dedi.

Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı

"TÜRKİYE'DE EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİR BALIK DEĞİL"

Balık hali esnafı Soner Özyağcı (55), lambuka balığının Ege denizinde nadir görünen bir tür olduğuna dikkat çekerek, "Lambukanın esas yaşam alanı okyanuslardır. Okyanuslarda çok devasa boyutlarda bulunur. Türkiye'de ekonomik değeri olan bir balık değil. Hawaii'de ve Küba'da en çok tercih edilen balıklardan birisidir. Okyanuslara kıyısı olan ülkelerde çiğ olarak bile yiyenler var. Suşisini yaparlar. Bizim insanımız bu balığın kıymetini bilmiyor. Derisi ekşi olduğu için iyi bir bıçakla fileto edilmesi gerekir. Zeytinyağıyla marine edilirse iyi olur. Izgara ve tavada pişirilebilir. Lambuka tamamen temiz sularda yetişen asla leş yemeyen, hareketli yem bulan avcı bir balıktır. Benim gözümde çoğu balıktan daha değerlidir" diye konuştu.

Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı
Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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