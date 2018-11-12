Okul Sporlarının Açılışı Yapıldı

Kilis'te, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı okul sporları açılış töreni Beşevler spor salonunda gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Zeytçioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Gönül Çelen'in sunumu ile başlayan törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Spor Şube Müdürü Ayhan Çivit,Okul Sporları İl Temsilcisi Mehmet Uyucu, Basketbol İl Temsilcisi Bülent Özdemir,İdareciler, Antrenörler,Beden Eğitimi Öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya'nın verdiği desteklerden ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek,"Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği destekler ile spor altyapısının en önemli kaynaklarından olan anaokulundan başlayarak, bütün okullarımızda sporun yaygınlaştırılması, şehrimizde var olan spor altyapısının kullanılması ve spor teşkilatımızla ortak projeler oluşturulmasını önemsiyoruz. Daha fazla sporcu ile müsabaka yapıp, bu müsabakaları ilçelere yayarak, ilçelerimizdeki gençlerimizin de bu etkinliklere katılmalarını amaçlıyoruz. Yeni sezonun ilimize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyor,organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları açılış töreni Endüstri Meslek Lisesi ve Şehit Hasan Özüberk Lisesi Basketbol Takımları arasında gerçekleştirilen yılın ilk müsabakası ile sona erdi. - KİLİS