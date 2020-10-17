Okul servisleri denetimleri; Kurallara uymayan servisçilere ceza yağdı
17.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:10
İSTANBUL'da gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde 2 bin 132 araç kontrol edilirken, 196 okul servisi sürücüsüne toplamda 87 bin 450 lira ceza kesildi.
İSTANBUL'da gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde 2 bin 132 araç kontrol edilirken, 196 okul servisi sürücüsüne toplamda 87 bin 450 lira ceza kesildi.
- İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 12 ve 16 Ekim tarihleri arasında okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul servislerini denetledi. İl genelinde denetlenen 2 bin 132 okul servisinden 196'sının kurallara uymadığı belirlendi. Bu araçların sürücülerine toplamda 87 bin 450 lira para cezası kesildi. Öte yandan 15 okul servisinin ise trafikten men edildiği belirtildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı