OKMEYDANI'NDA AMELİYAT SIRASINDA İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAOkmeydanı'nda bulunan özel bir hastanede acil bir ameliyat yapan doktorlar, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu aynı zamanda ameliyata devam etti.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA Okmeydanı'nda bulunan özel bir hastanede acil bir ameliyat yapan doktorlar, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu aynı zamanda ameliyata devam etti. Okmeydanı'nda özel bir hastanede Prof. Dr. Bingür Sönmez'in ekibi bacağından kurşunlanmış bir hastayı acil ameliyata aldı. Doç. Dr. Oğuz Yılmaz, Doç. Dr. Hasan Ardal saat 19.19'u gösterdiğinde anestezi teknikeri Nihat Boğaz'ın uyarısıyla ameliyata devam ederken İstiklal Marşı okudu. Ameliyat edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: DHA