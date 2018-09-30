Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye'den Gümüş Madalya

Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri 2'nci gününde devam etti. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz klasik karışık yay takımlar kategorisinde gümüş madalya kazanırken Anagöz ayrıca kadınlar kategorisinde de gümüş madalya aldı.

Okçuluk Dünya Kupası Finalleri, Samsun Batıpark'da özel olarak hazırlanan yarışma alanında dün yapılmaya başlandı. Final müsabakalarına bu gün de devam edildi.

4 ayaktan oluşan Şanghay, Antalya, Salt Lake City ve Berlin'de yapılan yarışmaların en iyileri olan, aldıkları puan ve derecelerle her kategoride 8 ve toplamda 32 sporcu katıldı. Finallerde Türkiye'yi ise Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan, Demir Elmaağaçlı ve Gizem Elmaağaçlı temsil etti. Dünya Kupası Finalleri'nde Klasik Yay Karışık takımlar kategorisinden Güney Kore ile finalde karşılaşan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz 5-1 biten mücadele sonucunda gümüş madalya kazandı.

Ayrıca Klasik Yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Ecem Anagöz ile finalde Güney Kore'den Lee Eun Gyeong ile karşılaştı. 6-4 biten mücadele sonucunda Anagöz gümüş madalya kazandı.

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