Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde

GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, kariyerindeki 12'nci penaltıyı kurtararak penaltı kurtarış sayılarında en iyi yüzdeyi yakaladı.

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor-GZT Giresunspor maçına yeşil beyazlı ekibin kalecisi Okan Kocuk, damga vurdu. Bonservisi Galatasaray'da olan ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan, 1-1 devam eden maçın son anlarda kurtardığı penaltıyla bu sezonki 4'üncü penaltısını kurtardı. Bu sezon 6 penaltı atışından 4'ünü kurtaran Okun Kocuk, kariyerinde çıktığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtararak en iyi yüzdeyi yakaladı.

Kaleci Okan, takımın başarısı için bundan sonra da elinden geleni yapacağını ifade ederek, Giresunspor'da mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.