Okan Kocuk'tan 'Galatasaray'a dönmeyi düşünür müsün?' sorusuna olay yanıt: Deli misiniz!

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Giresunspor'un başarılı kalecisi Okan Kocuk, Galatasaray'a geri dönmek istediğini açıkladı. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası sarı-kırmızılı kulüp, Karadeniz ekibine kiralık gönderdiği Kocuk'u geri çağırmak için harekete geçmişti. Ancak Giresunspor'un 6 milyon lira istemesi üzerine anlaşma zemini bulunamadı.

"KULÜBÜMÜN ÇIKARLARINI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Okan Kocuk konusunda iki kulübün çıkarları doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini henüz bulmadık. Çok detay vermek istemiyorum. Galatasaray çok almak istiyorsa kulübümün çıkarlarını düşünmek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.

"ARABAYLA, UÇAKLA NEYLE OLSA GELİRİM"

Galatasaray'a dönmek isteyen Okan Kocuk, Süleyman Rodop'un haberine göre kendisine yöneltilen "Galatasaray'a dönmeyi düşünür müsün?" sorusuna, "Deli misiniz! Arabayla, uçakla neyle olursa gelirim. Ben zaten Galatasaray'ın futbolcusuyum." yanıtı verdi.

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