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Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın son anlarında kaçan gol sonrası sinirlerine hakim olamadı ve yedek kulübesinin camlarını kırdı.

16.12.2019 23:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:18
Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı!

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol , üst üste ikinci beraberliğini aldı. Başakşehir 'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ponck'un golüyle 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Milosevic'in golüne engel olamadı. Bu beraberlikle puanını 27'ye çıkaran turuncu-lacivertli ekip, averajla Beşiktaş'ın önünde ikinci sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR POZİSYONLARI CÖMERTÇE HARCADI

Maçın son anları büyük heyecana sahne oldu. Turuncu-lacivertliler, Robinho, Visca ve Demba Ba ile net fırsatları harcadı. Kaçan goller sonrası yedek kulübesinde adeta çılgına döndü. Başarılı teknik adam, yedek kulübesinde bulunan camı kırdı.

İşte o kulübe:

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