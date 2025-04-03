Futbolseverler, olay sonrası yaşanacak disiplin sürecini ve Jose Mourinho kaç maç ceza alabilir? sorusunun yanıtını merak ediyor. Mourinho'nun kırmızı kart görmesinin ardından PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak değerlendirme ile Portekizli teknik adamın ceza süresi netleşecek. Peki, Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır?

OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKAN JOSE MOURINHO KAÇ MAÇ CEZA ALIR?

Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak. Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

NE OLDU?

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla yaşanan olay, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

Mourinho'nun bu hareketi sonrası kırmızı kart gördüğü ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edileceği bildirildi. Disiplin Talimatı'na göre, Mourinho'nun eylemi "sportmenliğe aykırı hareket" kapsamında değerlendirilirse 1 ila 3 maç arasında men cezası alabilir. Eğer "saldırı" olarak nitelendirilirse, 5 ila 10 maç arasında men veya 45 ila 90 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alması söz konusu olabilir.

Bu olay, Mourinho'nun kariyerindeki ilk benzer vaka değil. 2011 yılında Real Madrid'i çalıştırırken, Barcelona'nın yardımcı antrenörü Tito Vilanova'ya yaptığı fiziksel müdahale nedeniyle 2 maçlık bir ceza almıştı.