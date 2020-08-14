Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, Lazio'ya transfer olması beklenen Fenerbaçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'ye övgüler yağdırdı. Buruk, Kosovalı futbolcu için "Türkiye'nin en iyisi" yorumunda bulundu.

Medipol Başakşehir ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olması beklenen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi İtalyanın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi.

Okan Buruk açıklamasında; "Muriqi hava toplarında çok iyi ancak ana özelliği fedakarlık ruhudur. Antrenmanlarını seans bittikten sonra da sürdürür. Türkiye'de en iyisi. Birkaç yıl önce ondan çok bir şey beklemiyordum ama şu anda yaptığı işle İtalya'da zirve bir takımla yer almayı hak ediyor" dedi.

"YANINDA BİRİSİYLE DAHA İYİ OLUR"

46 yaşındaki teknik adam açıklamalarının devamında; "3-5-2 için uygun mu? Bence uygun. Yanında bir forvetle daha da iyi olur. Birinci ya da ikinci forvet olarak takımına destek verebilir. Sahada boşluk yaratmayı ve pozisyonu sonuçlandırmayı biliyor" dedi.

Okan Buruk, 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'da Vedat Muriqi ile beraber çalışmıştı.