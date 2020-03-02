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Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, hafta içinde oynadıkları Sporting Lizbon maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

02.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:29
Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Süper Lig'in 24. haftasında FK'yı ağırlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör , hafta içinde oynadıkları maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.


Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, bu zorlu mücadeleye hafta içinde UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş müsabakasında Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdığı maçın 11'inden 2 değişiklik yaptı. Buruk, Azubuike'nin yerine Mahmut'a, Demba Ba'nın yerine de Crivelli'ye şans verdi.


Okan Buruk, Gaziantep FK karşısında sahaya şu 11'le çıktı:


"Mert - Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy - Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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