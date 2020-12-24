Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme "Kolumu bırak" dedim, kırmızı gösterdi

Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, oyundan atılma nedenini açıkladı. Buruk, "4. hakem benim kolumdan çekti, ben de 'Kolumu bırak' dedim, bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a oyundan ihraç edilmesinin nedenini açıkladı.

Hakeme herhangi bir hakareti olmadığını söyleyen buruk, "4. hakem benim kolumdan çekti, ben de 'Kolumu bırak' dedim, bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk Rafael'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından sarı kart görmüş ve ardından ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.

"YENİ KURAL İCAT ET"

Başarılı teknik adamın maç esnasında,5 dakika içinde Rafael ve İrfan Can'ı oyundan atan hakem Bahattin Şimşek'in kararlarına sinirlenerek, "Çıkın sahadan, çekilin" dediği duyulmuştu. 47 yaşındaki teknik adamın ayrıca maç içinde, "Yeni kural icat et, ikinci sarıdan penaltı ver" dediği belirtilmişti.

Maçın hakemi Bahattin Şimşek, Okan Buruk ile birlikte Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye de kırmızı kart gösterdi.