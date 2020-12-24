Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme "Kolumu bırak" dedim, kırmızı gösterdi
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Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme "Kolumu bırak" dedim, kırmızı gösterdi

24.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:55

Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, oyundan atılma nedenini açıkladı. Buruk, "4. hakem benim kolumdan çekti, ben de 'Kolumu bırak' dedim, bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a oyundan ihraç edilmesinin nedenini açıkladı.

Hakeme herhangi bir hakareti olmadığını söyleyen buruk, "4. hakem benim kolumdan çekti, ben de 'Kolumu bırak' dedim, bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk Rafael'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından sarı kart görmüş ve ardından ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.

Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme 'Kolumu bırak' dedi, kırmızı gösterdi

"YENİ KURAL İCAT ET"

Başarılı teknik adamın maç esnasında,5 dakika içinde Rafael ve İrfan Can'ı oyundan atan hakem Bahattin Şimşek'in kararlarına sinirlenerek, "Çıkın sahadan, çekilin" dediği duyulmuştu. 47 yaşındaki teknik adamın ayrıca maç içinde, "Yeni kural icat et, ikinci sarıdan penaltı ver" dediği belirtilmişti.

Maçın hakemi Bahattin Şimşek, Okan Buruk ile birlikte Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye de kırmızı kart gösterdi.

Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme 'Kolumu bırak' dedim, kırmızı gösterdi
Haber Yorumları (15)
RADİKAL: Sahadan çekileceklermiş bak sen şu işe. Böyle her hatalı kararda takım sahadan çekilecekse şimdiye kadar Fenerbahçe 6 kez, Beşiktaş 3 kez, Trabzonspor 1 kez sahadan çekilmeliydi. Ama ne hikmetse aleyhine en az hakem hatası olan takım galatasaray ve en çok ağlayanda galatasaray.
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GENÇ FENERBAHÇELİ: Dün maçı izlerken Fenerbahçeli oluşumdan utandım. Dünkü galibiyete sevinen dostlarımı görürken iğrendim. Hakemin hatalı oluşuna mı yanayım, yoksa yönetimimizin bu galibiyete verdiği sevince mi? Utanın, bu galibiyete sevinen taraftarlar şerefini ve haysiyetini yoklasın. O maçı da satan hakem profesyonel kadın satıcından farkı yoktur. 6alatasaray kupa üstüne kupa alıyor her konuda bize saplıyor. Kadıköye gelen takıp gidiyor. Ama Ali koç geldi geleli 6alatasaray Çoban oldu. #FUTBOLUN KARA GECESİ
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TOSUNPAŞA: Galatasarayda gelmek güzel bir aile ruhududur sizin gibi federasyonun ve hakemlere sığınan ruhsuzlar değil
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