Oğuzhan Özyakup ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk evleniyor

Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden Oğuzhan Özyakup düğün planlarına başladı.

İddialara göre ikilinin nikahı çiftin doğup büyüdüğü Hollanda'da gerçekleşecek.

Ligin sona ermesi ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla nikah masasına oturmayı planlayan çift, tarih olarak yaz aylarını düşünüyor.

İkili Hollanda'nın ardından İstanbul'daki dostları için bir kutlama organize etmeyi de planlıyor.

GÖRÜMCESİYLE TATİLDE

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yaz tatilini Oğuzhan Özyakup'un kardeşi Şermin ile geçirmişti. İkilinin bu görüntüleri 'Melisa aile girdi' olarak yorumlanmıştı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan mutlu çift ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyor.

Kaynak: Hürriyet