Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! "Git artık bu takımdan"

29.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:56

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Slovan Bratislava maçında gösterdiği vasat performans sonrası ıslıklandı. Milli oyuncuya maçtaki 20 bin taraftarın dışında sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. Üst üste kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan ve bonservisi 150 milyon euro olarak görülen Oğuzhan'ın son 2 yıldır takıma katkı yapmaması Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşırdı.