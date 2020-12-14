Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik
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Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik

14.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:52

Fenerbahçe'nin İmparator lakaplı eski futbolcusu Oğuz Çetin, katıldığı programda sarı lacivertlilerden 1996 yılındaki ayrılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. O dönem Aykut Kocaman ile takımdan ayrılan Çetin, "Fenerbahçe'den biz gittik. Çünkü istenmediğimizi biliyorduk. Sözleşmemiz devam ediyordu. Gitmeye kendimiz karar verdik" dedi.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Oğuz Çetin, NTV'de yayınlanan ve Emek Ege'nin sunduğu "Kırılma Anı" programına katıldı.

Oğuz Çetin, 1996 yılında Türk futbolunda adeta bomba etkisi yaratan Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili konuya değindi. Şampiyonluk yolunu açan Trabzonspor maçının öncesinde ayrılığı bildiğini vurgulayan 57 yaşındaki futbol adamı, "Karşılaşma öncesi Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'den ayrılacağımızı biliyorduk. O yüzden Trabzonspor maçını zor bir psikoloji içerisinde oynadım" dedi.

"BİZ GÖNDERİLMEDİK"

Sarı lacivertli kulüpten ayrılığının perde arkasını anlatan Çetin, "Beklenen bir süreç yaşandığı için konu oraya gitti. O yıllar çok geride kaldı. O dönem çok kırıldık. Çünkü biz bunu hak etmedik. Şunu da bilinmesini istiyorum. Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'den biz gittik. Çünkü istenmediğimizi biliyorduk. Sözleşmemiz devam ediyordu. Fenerbahçe, kaosa sürüklenecekti. Bu bize yakışmazdı. Biz gitmeye kendimiz karar verdik. Biz gönderilmedik" ifadelerini kullandı.

TARİHİ MAÇTA GOLLER OĞUZ VE AYKUT'TAN GELMİŞTİ

Fenerbahçe, 1996 yılında Trabzonspor ile şampiyonluk yarışına girmiş ve sezonun bitimine 2 hafta kala oynanan karşılaşmayı Oğuz Çetin ve Aykut'un golleriyle 2-1 kazanmıştı. Bu galibiyetle şampiyonluk yolu açılan sarı lacivertliler, sezon sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Sezon sonunda da Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman İstanbulspor'a transfer olmuştu.

Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik
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