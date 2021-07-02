Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri kulüp temsilcileriyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri kulüp temsilcileriyle buluştu

Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri kulüp temsilcileriyle buluştu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde final maçları öncesi kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde final maçları öncesi kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Gelişim Ligleri finalleri öncesi kulüplerin temsilcileriyle bir araya gelen Çetin, bilgi alışverişinde bulundu.

Sezonun geride kalan kısmının değerlendirildiği toplantıda daha sonra gelecek sezonun planlaması ele alındı. Kulüp temsilcileri bu bölümde beklentilerini ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda Oğuz Çetin, katılımcılara genç oyuncu gelişim programının geliştirilerek hayata geçirilmesi ve antrenör eğitim programı ile entegrasyonu konularında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci...
TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri kulüp temsilcileriyle buluştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 18:08:12. #1.15#

title