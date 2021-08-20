Oğulcan hangi takımda? GS mi Rize mi? Oğulcan çağlayan transfer oldu mu?
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Oğulcan hangi takımda? GS mi Rize mi? Oğulcan çağlayan transfer oldu mu?

Oğulcan hangi takımda? GS mi Rize mi? Oğulcan çağlayan transfer oldu mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Galatasaray ve Rizespor arasındaki hukuki süreç devam ederken en çok merak eden konu Oğulcan Çağlayan'ın hangi takımda oynayacağı oldu. Peki, oğulcan hangi takımda? GS mi Rize mi? Oğulcan çağlayan transfer oldu mu?

Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarda " sulh yoluyla anlaşma ihtimalimiz kalmamıştır." açıklamasının ardından Oğulcan Çağlayan'ın hangi takımda olduğu araştırılmaya başlanmıştır. Vatandaşlar "Oğulcan hangi takımda? GS mi Rize mi? Oğulcan çağlayan transfer oldu mu?" sorularının aratmaktadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN HANGİ TAKIMDA?

Oğulcan Çağlayan şu anda Galatasaray'da oynamaktadır, ancak Rizespor ile olan anlaşmazlığın çözülmemesi halinde forma giymesi mümkün değildir. Oğulcan Çağlayan ile ilgili iki kulübün Sulh yoluyla anlaşması ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceği karar sonrası netlik kazanacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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