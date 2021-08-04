Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 3 futbolcu verecek
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Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 3 futbolcu verecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor'a ödeme yapılmadığı için TFF tarafından lisans çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan konusu çözüme kavuştu. Karadeniz ekibi ve sarı-kırmızılı kulüp arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Aslan, Çaykur Rizespor'a Emre Taşdemir ve Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle, Yunus Akgün'ü de kiralık olarak verecek.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan krizinde orta yolu buldu. Sarı-kırmızılı takım, Karadeniz ekibine Oğulcan'a karşılık 3 futbolcu verecek.

EMRE TAŞDEMİR VE ALİ YAVUZ BONSERVİSİYLE VERİLECEK

A Spor'un haberine göre; Galatasaray Oğulcan Çağlayan'a karşılık Emre Taşdemir ve Ali Yavuz Kol'un bonservisiyle, Yunus Akgün'ün ise kiralık olarak Karadeniz ekibine gönderilmesi karşılığında mutabakat sağladı.

Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 3 futbolcu verecek
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Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 3 futbolcu verecek - Haberler Spor
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