Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 3 futbolcu verecek

Çaykur Rizespor'a ödeme yapılmadığı için TFF tarafından lisans çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan konusu çözüme kavuştu. Karadeniz ekibi ve sarı-kırmızılı kulüp arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Aslan, Çaykur Rizespor'a Emre Taşdemir ve Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle, Yunus Akgün'ü de kiralık olarak verecek.