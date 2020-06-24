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Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı

Çaykur Rizespor, transfer döneminin gözde oyuncularından olan Oğulcan Çağlayan için sağlam bir adım attı. Yeşil-mavili ekipte Başkan Hasan Kartal, 24 yaşındaki oyuncusunu bedavaya bırakmak istemedikleri için takım opsiyonu kullandıklarını ifade ederek, Oğulcan'ı isteyen takımın Rizespor'a teklif yapacağını söyledi.

24.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:19

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transfer döneminin gözde ismi Oğulcan Çağlayan ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hasan Kartal, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Oğulcan Çağlayan için takım opsiyonunu kullandıklarını ve Oğulcan'ı bedavaya vermeyeceklerini söyledi.

"OPSİYON HAKKIMIZI KULLANDIK"

Galatasaray'a transfer olmak istediği söylenen Oğulcan Çoksayar'ı takımda tutmayı çabalayan Rizespor'da Başkan Kartal, bunun gerçekleşmesi için opsiyonlarını kullandıklarını söyledi. Kartal, "Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum. Nasıl hareket edeceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA VE TFF SORU İŞARETİ

Oyuncunun sözleşmesinde sorun olmadığını söyleyip UEFA ve TFF'nin soru işareti olduğunu belirten Kartal, "Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal daha önce birkaç kez kendisiyle görüştü ama sonuç alamadı. Oğulcan Çağlayan, bizde kalırsa tabii ki isteyen takımlar Galatasaray ya da başka takım bize teklif yapacak. Ya bizden çıkışı olur ya da fesih olur kendisi gider. Sözleşmede %100 sıkıntı yok ama UEFA'da ve TFF'de durum ne olur bilmiyorum. Sözleşmeyi okuduk ve opsiyon süremiz vardı" ifadelerini sözlerine ekledi.

"OPSİYONU BİLMİYORDUK"

Böyle bir opsiyonunun olduğunu öğrenir öğrenmez bunu kullandıklarını belirten Kartal, "Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi" diyerek Oğulcan'ı şimdilik takımda olduğunu duyurdu.

FATİH TERİM'E SÖYLEDİ

Öte yandan konuyu TFF'ye taşıyacağını dile getiren Oğulcan, teknik direktör Fatih Terim'e de Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi. 24 yaşındaki futbolcunun TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na giderek hukuki yollarla bonservisini eline almayı planladığı öğrenildi.

2018 yılında Gaziantep'ten ayrılıp Rizespor'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekipte bu sezon forma giydiği 24 maçta 4 gol ve 2 asistle oynadı.

(A Spor)

Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
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