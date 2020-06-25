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Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey

G.Saray'ın da istediği Mert Hakan Yandaş için devreye girerek Fenerbahçe'yle anlaşmasını sağlayan Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor'la sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan için de nabız yokladı ancak "Teşekkürler ağabey, ben Galatasaray'la anlaştım" yanıtını aldı.

25.06.2020 07:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:29

G.Saray ile Fenerbahçe arasında yeni sezon öncesi transfer rekabetindeki son isim Oğulcan Çağlayan oldu. Özellikle Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel'in yerli oyuncu transferinde şimdiden önemli rol oynarken bu ikilinin hedefindeki son isim Çaykur Rize'nin golcüsüydü. Yıllardır futbol dünyasında yer alan iki ismin de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı ile alakalı yapacağı değişiklik nedeniyle Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kadrosunu genişletmek adına kolları sıvadığı belirtildi.

"TEŞEKKÜRLER, G.SARAY'LA ANLAŞTIM AĞABEY"

Sarı lacivertlilerin, uzun süredir kamuoyunda Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan'ı arayarak durumu, transfer planları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Mert Hakan Yandaş transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Oğulcan Çağlayan'ı da telefonla aradığı öğrenildi. Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre'nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan'ın ise Belözoğlu'na "Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey" dediği ifade edildi.

TRANSFERDE GALATASARAY 2-1 ÖNDE

F.Bahçe sıkıntılı geçen son iki sezonun ardından 2020-21'e güçlü bir giriş yapmak isterken ligde havlu atan Galatasaray da sarı lacivertliler de özellikle sözleşmeleri sona eren yerli oyunculara rotaya çevirmiş durumda. Bu doğrultuda Kanarya, Emre Belözoğlu'nun girişimleriyle sarı kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ı renklerine katarken Emre Kılınç düellosunda ise kazanan Galatasaray oldu ve skoru eşitledi. Oğulcan Çağlayan'ın da sarı kırmızılıları tercih etmesiyle rekabette Galatasaray 2-1 öne geçse de bu iki ezeli rakibin transfer sezonu boyunca daha çok karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

RİZE UZATTI ANCAK OĞULCAN FESHEDECEK

Fenerbahçe'nin nabız yoklama girişimine kapıyı kapatan Oğulcan Çağlayan, Rizespor'un da opsiyon hamlesine jet hızı ile yanıt verdi. Rizespor'un, Galatasaray'a transferini engellemek adına tek taraflı opsiyon maddesini devreye soktuğu 24 yaşındaki futbolcu kendisinin bilgisi ve haberi olmadan sözleşmedeki opsiyon maddesinin devreye sokulması üzerine avukatları aracılığı ile resmi başvurusunu yaptı. Bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği ve sezon sonunda Rizespor ile fesihin gerçekleşeceği bilgisi Oğulcan Çağlayan'a iletildiği öğrenildi.

Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Kaynak: Hürriyet

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