Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
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Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Gönderilen yazıda, ödeneğin bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. Bakanlık tarafından verilen bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor.

2 EYLÜL'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ BU YIL 1250 LİRA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak - Haberler Ekonomi
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