Öğretmenler yüzme öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Öğretmenler yüzme öğreniyor

28.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:53
Öğretmenler yüzme öğreniyor

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Düzce'de öğretmenlere yüzme dersi veriliyor.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Düzce'de öğretmenlere yüzme dersi veriliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yüzme havuzunda yüzme dersleri tüm hızı ile devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Düzce'de öğretmenlere özel yüzme kursu başlatıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğretmenlere yönelik ücretsiz başlattığı eğitimlerde öğretmenlere yüzme konusunda teknik bilgiler veriyor. Eğitimlerin 1 ay içerisinde il genelinde ki tüm öğretmenlere yayılması planlanıyor. - DÜZCE

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Öğretmenler yüzme öğreniyor
Öğretmenler yüzme öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rachid Ghezzal, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor
Rachid Ghezzal, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor
Wayne Rooney: Kariyerim Boyunca Teknik Direktörlerden Çok Şey Öğrendim
Wayne Rooney: Kariyerim Boyunca Teknik Direktörlerden Çok Şey Öğrendim
24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi
24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Bülent Arınç Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Müzik Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretmenler yüzme öğreniyor - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:56:49. #1.15#
title