Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olacağı tarih ne zaman?
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Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olacağı tarih ne zaman?

22.02.2021 12:20 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:25
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olacağı tarih ne zaman?

Koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. Normalleşmenin başlayacağı 1 Mart itibariyle okullar da açılacak. Okullar açılmadan hemen önce öğretmenler için aşılama süreci de başlayacak. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olacağı tarih ne zaman? Öğretmenlerin aşıları ne zaman başlayacak? Öğretmenlere aşılama nasıl uygulanacak?

Koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. Aşılama kapsamında, 2. doz aşıları başlarken, yaş yaş ilk doz aşıları da yapılmaya devam ediyor. Normalleşmenin başlayacağı 1 Mart itibariyle okullar da açılacak. Okullar açılmadan hemen önce öğretmenler için aşılama süreci de başlayacak. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olacağı tarih ne zaman? Öğretmenlerin aşıları ne zaman başlayacak? Öğretmenlere aşılama nasıl uygulanacak? İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.

BİLİM KURULU'NUN AŞI TAKVİMİ

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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