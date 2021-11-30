Öğretmenler arası "Doğru ağacın gölgesi de doğru olur." konulu resim ve fotoğraf yarışması
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde öğretmenler arası resim ve fotoğraf yarışması düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde öğretmenler arası resim ve fotoğraf yarışması düzenlendi. Yurdun dört bir yanından yarışmaya katılan öğretmenlerimizin eserleri akademisyen ve öğretmenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Resim ve fotoğraf dalında dereceye giren öğretmenler belirlendi.
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