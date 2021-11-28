Öğrencileri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencileri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öğrencileri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı

Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

UŞAK (İHA) - Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza soncunda 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Uşak Merkez'de Alparslan Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Y.C. kontrolündeki 64 Y 5009 plakalı öğrenci taşıyan minibüsle E.A. kontrolündeki 64 AAH 179 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. İhbarlar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışa minibüsün özel bir kolejden Karahallı ilçesine öğrenci taşıdığı öğrenildi. - UŞAK

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi

 Kadıköy'de sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

Kadıköy'de sürücü fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title