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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Taraftarın Fatih Terim sevgisi boyut değiştirdi

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in fotoğrafına selam duran öğrencilerin görüntüsü sosyal medyada büyük ses getirdi. Bir okulda çekilen video kısa süre içinde viral olurken, sarı-kırmızılı taraftarlardan da büyük beğeni aldı.

Galatasaray taraftarının Fatih Terim'e olan sevgisi bitmiyor. Sarı-kırmızılı takıma veda ettiği günden bu yana destek mesajları alan Terim için bu sefer de bir grup öğrenci büyük ses getiren bir video çekti.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Taraftarın Fatih Terim sevgisi boyut değiştirdi

FATİH TERİM'E SELAM DURDULAR

Öğrencilerin selam durduğu videonun sonunda Fatih Terim'in bilgisayar ortamında yapılmış asker üniformalı fotoğrafı akıllı tahtaya yansıtılmış olarak görülüyor. Kısa süre içinde sosyal medyada büyük ses getiren videoya binlerce beğeni gelirken, sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları yorumlarla öğrencilere destek verdiklerini belirtti.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Taraftarın Fatih Terim sevgisi boyut değiştirdi

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Fatih Terim, Spor, Haber

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