Oghenekaro Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Oghenekaro Etebo, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı? Oghenekaro Etebo kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Oghenekaro Etebo, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Oghenekaro Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı? Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? OGHENEKARO ETEBO KİMDİR? Doğum tarihi: 9 Kasım 1995 Kaç yaşında: 24yaşında Nereli: Lagos, Nijerya Boy: 1,76 m Kilo: 70 kg Mevkisi: Oghenekaro Peter Etebo (d. 9 Kasım 1995), Nijeryalı millî futbolcu. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu, EFL Championship takımlarından Stoke City takımında forma giymektedir. Etebo ayrıca Nijerya millî takımında da oynamaktadır. KARİYERİ 2013-2015 Warri Wolves 2016-2018 Feirense 2018 › Las Palmas 2018- Stoke City Millî takım kariyeri 2015 Nijerya Nijerya U-23 2013- Nijerya Nijerya