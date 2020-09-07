Oghenekaro Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı?
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Oghenekaro Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Oghenekaro Etebo, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı? Oghenekaro Etebo kimdir?

Oghenekaro Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı?
07.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:44

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Oghenekaro Etebo, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Oghenekaro Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı? Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor?

OGHENEKARO ETEBO KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Kasım 1995

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: Lagos, Nijerya

Boy: 1,76 m

Kilo: 70 kg

Mevkisi:

Oghenekaro Peter Etebo (d. 9 Kasım 1995), Nijeryalı millî futbolcu. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu, EFL Championship takımlarından Stoke City takımında forma giymektedir. Etebo ayrıca Nijerya millî takımında da oynamaktadır.

KARİYERİ

2013-2015 Warri Wolves

2016-2018 Feirense

2018 › Las Palmas

2018- Stoke City

Millî takım kariyeri

2015 Nijerya Nijerya U-23

2013- Nijerya Nijerya

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