Off-Roadcıları belediye önünden Başkan Kibar uğurladı

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenecek Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışmalarına gitmek üzere yola çıkan Fatsa Off-Road Spor Kulübü sporcularını, belediye önünden Başkan İbrahim Etem Kibar uğurladı.

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenecek Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışmalarına gitmek üzere yola çıkan Fatsa Off-Road Spor Kulübü sporcularını, belediye önünden Başkan İbrahim Etem Kibar uğurladı.

Artvin'e hareket öncesi Fatsa Belediyesi önünde toplanan Fatsa Off-Road Spor Kulübü sporcuları ile bir süre görüşen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar sporculara başarılar dileyerek ilçeye kupalarla dönmeleri için başarılar diledi.

Fatsa Off-Road Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan gayet tecrübeli pilotlarla Artvin'e gittiklerini belirterek, "Artvin'de Fatsa'mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Pilot arkadaşlarım Durmuş Durmuş, co-pilot Yunus Güneş, pilot ben Üzeyir Erdoğan, pilot Şevki Sakız ve co-pilot Mustafa Güzeldal ile yarışacağız. Artvin'e şimdilik 3 tane aracımızı götürüyoruz. Bu 3 araçlarımızla gayet güzel derece yapmayı düşünüyoruz. Fatsa'mızı Fatsa Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz. Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a da bizlere vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Pandemiden yeni çıktık, pandeminin bütün stresini bu yarışlarda atacağız inşallah" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise Off-Road sporunun örnek esnaflar sayesinde çok güçlü bir oluşum yaşadığını söyleyerek, "İnşallah onların yarışlarda sağlayacağı başarılarla birlikte ilçemizde bu spora olan ilgi daha da artacaktır. Fatsa'mızın da bu sayede tanınabilirliği her geçen gün artacaktır. Rabbim kaza bela göstermesin düşüncesi ile bugün onları belediyemiz önünden uğrayalım istedik. İnşallah kupalarla kendilerini tekrar burada karşılayacağız. Tüm arkadaşlarımıza başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı