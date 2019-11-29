"Off-road"un kadın pilotları pistin tozunu attırıyor

29.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:27

Off-road yarışlarının kadın pilotu Nurcan Barçın Şatır ve yardımcı pilotu Yasemin Çelik, zorlu parkurlar nedeniyle genellikle erkekler tarafından tercih edilen bu spordaki performanslarıyla örnek oluyor.

Pilot Nurcan Barçın Şatır (33) ve yardımcı pilotu 42 yaşındaki Yasemin Çelik, zorlu doğa koşullarında yarışmanın keyfini yaşıyor, başarılarıyla seyircilerin de ilgisini çekiyor.

Son olarak 9-10 Kasım'da Sinop'ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayak yarışlarına katılan Şatır ve Çelik ikilisi, S1 klasmanında ikincilik elde ederek podyuma çıkmayı başardı.

Nurcan Barçın Şatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce Artvin'de eşi ve ağabeyinin teşvikiyle gittiği yarışlarda kadınlar etabına katıldığını söyledi.

Daha sonra tutkusu haline gelen yarışlara katılmaya devam eden Şatır, "Erkek veya kadın sporu olarak görmüyorum bunu. Herkesi eşit görüyorum. Nasıl yolda kadınlar da araç kullanıyorsa burada da aynı şekilde. Sadece reflekslerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Onu da burada öğreniyoruz zaten. Bundan önce başarılarım, birinciliklerim var. Geçen yıl Karadeniz mahalli off-roadda S3 klasmanında yani kendi klasmanımda birinci oldum, genel klasmanda ilk üçe girdim. Bundan sonra ulusal yarışlarda güzel derece yapmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.

"Dedikodu arabanın içinde de devam ediyor"

Yardımcı pilotu Yasemin Çelik ile iyi anlaştığını ifade eden Şatır, erkek-kadın herkesle uyum içinde yarışabildiğini anlattı.

Bir kadın yardımcı pilot ile çalışmanın daha ayrıcalıklı olduğunun altını çizen Şatır, "Kadınla yarışmak bir tık daha zevkli oluyor. Yarışta da olsa şu dedikodu kısmı yine arabanın içinde de devam ediyor. Güzel geçiyor eğlenceli oluyor. Önümüzdeki arabayı konuşuyoruz veya arkamıza düşen arabayı konuşuyoruz, yarışlar hakkında bazen dedikodu yapıyoruz. Böyle tatlı şeyler." ifadelerini kullandı.

Kadın pilot olduğu için olumlu tepki aldığını, özellikle seyircilerin tezahürat yaparak daha çok destek olduğunu vurgulayan Şatır, bundan sonraki yaşamında da yarışlara devam etmeyi düşündüğünü aktardı.

Şatır, "Motor sporlarında daha çok kadın görmek istiyoruz. Onu her zaman dile getiriyoruz. Direkt pilot olarak korkuyorsa yardımcı pilot olarak başlasın. Herkes görecek ki bu o kadar zor bir spor değil, sadece başlasınlar kendileri de görecekler. Pist evet zorlu ama eğlenceli. Uçmalı kırmalı etaplar güzel geçiyor." diye konuştu.

"Biz eğleniyoruz, tadını çıkarmaya bakıyoruz"

Yasemin Çelik de eşinin desteğiyle off-roadda yarışma kararı aldığını ifade etti.

Yarıştığı için mutluluk duyduğunu dile getiren Çelik, "Bu dördüncü yarışım, devamı da gelecek. Pilotumun yanında yardımcı pilot olarak başladım, memnunum. Yardımcı pilot veya pilot diye ayırt etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ben yardımcı pilot olmaktan çok memnunum. Biz eğleniyoruz tadını çıkarmaya bakıyoruz. Yolu ezberlemeye çalışıyorum. Pilotumu yönlendiriyorum, bu çok önemli." açıklamasında bulundu.

Yarışlara 3 yıl önce başladığını ve 42 yaşında olmasına rağmen 4. yarışını geride bıraktığını ifade eden Çelik, adrenalin tutkusu olan gençlere off-road yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA