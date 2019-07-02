OECD yıllık enlasyonu Mayıs'ta yüzde 2.3'e geriledi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye ülkelerinin yıllık enflasyonu, Nisan ayındaki yüzde 2.5 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 2.3'e geriledi. Gıda enflasyonu aynı dönemde yüzde 2.3'ten yüzde 2.5'e ve çekirdek enflasyon, yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e geriledi.

OECD verilerine göre, Mayıs ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2.0'den yüzde 2.4'e yükselen Kanada hariç, tüm büyük ekonomilerde düştü. OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon yüzde 18.7 ile Türkiye'de görülürken, en düşük enflasyon yüzde 0.2 Yunanistan'da gerçekleşti.

Mayıs ayında yıllık enflasyon oranı düşen ülkeler; yüzde 2.0'den yüzde 1.4'e gerileyen Almanya, yüzde 1.3'ten yüzde 0.9'a gerileyen Fransa, yüzde 1.1'den yüzde 0.8'e gerileyen İtalya, yüzde 0.9'dan yüzde 0.7'ye gerileyen Japonya ve yüzde 2.0'den yüzde 1.8'e gerileyen ABD oldu.

Harmonize tüketici fiyat endeksi ile ölçülen Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Nisan ayındaki yüzdwe 1.7 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 1.2'ye geriledi. Euro Bölgesi gıda enflasyonu Nisan ayındaki yüzde 1.3 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 0.8'e geriledi.

G20 ülkeleri yıllık enflasyonu Nisan ayındaki yüzde 3.8 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 3.7'ye geriledi. G20 ülkeri harici ülkelerde yıllık enflasyon Brezilya'da yüzde 4.9'dan yüzde 4.7'ye, Rusya'da yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e gerilerken, Güney Afrika'da yüzde 4.4 düzeyinde sabit kaldı. Yıllık enflasyonun arttığı ülkeler ise yüzde 55.8'den yüzde 57.3'e yükselen Arjantin, yüzde 2.8'den yüzde 3.3'e yükselen Endonezya, yüzde 8.3'ten yüzde 8.78'ye yükselen Hindistan ve yüzde 2.5'ten yüzde 2.8'e yükselen Çin oldu.

Kaynak: DHA

- İstanbul