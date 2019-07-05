OECD, kuyum sektörü için Türkiye'ye geliyor!

JTR Başkanı Mustafa Kamar, önümüzdeki hafta Salı günü OECD'nin Türkiye'deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceğini ifade etti.

OECD, kuyum sektörü için Türkiye'ye geliyor!

JTR Başkanı Mustafa Kamar, önümüzdeki hafta Salı günü OECD'nin Türkiye'deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceğini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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