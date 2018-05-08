Ödüller Sahibini Buldu

İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı Kemer Country Club'daki DHL Open Golf Turnuvası'nda hafta sonu büyük bir heyecan yaşanırken, 9 farklı kategoride 26 sporcu ödüllendirildi.

Kemer Country Club içinde yer alan Golfer's Lounge'ın sponsorluğunu bu yıl da sürdüren DHL Express'in büyük organizasyona 272 golfçü katılırken Cansen Başaran-Symes, Kaan Terzioğlu, Beyhan Benardete, İlhan Mansız, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer, Nihat Özdemir, Bülent Ciritçi, Faruk Erdoğan, Selim Gülmen'in de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de boy gösterdi.

Turnuva bu sene ayrıca 2018 Golf ve Apres Golf koleksiyonuyla dünya kadın golf stilini yeniden tanımlayan İdil Tarzi'nin tasarımlarına da ev sahipliği yaptı. Turnuvada dereceye giren tüm kadın golfçüler Tarzi'nin 'idiltarzi.com delivered by DHL' iş ortaklığıyla sunduğu yenilikçi golf kıyafetleriyle ödüllendirildi.

Törende söz alan DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz DHL Open ile Türkiye'de golf sporunun gelişimine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ayrıca turnuvaya çocuklar kategorisini dahil ettik ve Unicef Türiye Milli Komitesi Yüz Yüze temsilcilerini turnuvamız kapsamında ağırlayarak, ülkemizde yaşayan en zor durumdaki çocukların da kapsayıcı eğitime ulaşmaları için kaynak yaratmış olduk" dedi.

SONUÇLAR

ERKEKLER CAT A

1. Okan Sezer

2. Gerald Schweighofer

3. Kadir Aydın

KADINLAR CAT A

1. Hee Ja Jeong

2. Beyhan Benardete

3. Hyun Young Shim

GROSS WİNNER

Hyun Young Shim