Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları, kan bağışında bulundu
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Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları, kan bağışında bulundu

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları, kan bağışında bulundu

Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi personeli, 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla kan bağışı yaptı.

Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi personeli, 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla kan bağışı yaptı.

Çalışanlar, Hükümet Meydanı'ndaki Ödemiş Türk Kızılay Kan İstasyonunda kan verdi.

Kütüphane Müdürü Ahmet Kaya, etkinliğe katılan personeli tebrik etti. Türk Kızılay'a kan bağışı ile destek verdikleri için mutlu olduklarını belirten Kaya, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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