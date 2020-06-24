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ODD: Türkiye Avrupa otomotiv satışlarında 7. sırada

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.5 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumuna yükseldiğine dikkat çekti.

ODD: Türkiye Avrupa otomotiv satışlarında 7. sırada
24.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:53

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.5 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumuna yükseldiğine dikkat çekti.

ODD'nin "Avrupa Otomotiv Pazarı" araştırmasının verilerine göre Türkiye ayrıca, yüzde 21.7 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke ve yüzde 13.9 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

ODD açıklamasında, Avrupa Birliği (AB-26), Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı Mayıs ayında yüzde 55.6, otomobil pazarı yüzde 56.8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46.2 daraldı.ODD araştırmasına göre;• Otomotiv pazarı Mayıs ayında yüzde 55.6 azaldı ve 747,352 adete geriledi.• Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 56.8 azaldı ve 623,812 adete geriledi.• Bu dönemde, hafif ticari araç pazarı yüzde 46.2 gerilemeyle 104.366 adete düştü. • Otomotiv pazarı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 42.1 azalarak 4,676,011 adete düştü.• Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 42.8 azalarak 3,969,714 adete düştü.• Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 38.2 azalarak 580,408 adete düştü.Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;• Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 86.7 ile İngiltere, yüzde 74.1 ile Hırvatistan ve yüzde 71.9 ile İrlanda'da yaşandı.• Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 53.4 ile İspanya, yüzde 53.3 ile Hırvatistan ve yüzde 51.0 ile İngiltere'de yaşandı.Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;• Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 89 ile İngiltere, yüzde 76.2 ile Hırvatistan, yüzde 74.7 ile Portekiz'de görüldü.• Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 55.8 ile Hırvatistan, yüzde 54.2 ile İspanya, yüzde 51.4 ile İngiltere'de görüldü.Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;• Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 74.1 ile İngiltere, yüzde 72.9 ile Litvanya ve yüzde 70.4 ile İrlanda'da yaşandı.

• Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 51.2 ile İspanya, yüzde 49.6 ile İngiltere ve yüzde 44.4 ile İsveç'te yaşandı. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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