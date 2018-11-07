Ocak Ayında Memura 3 Farklı Zam Yapılacak! 2 Çocuklu Aile Yardımı 416 Lirayı Bulacak

Memurlara Ocak'ta da 3 zam göründü. Enflasyon verileri memurlara Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da yansıtılacak. Böylece çifte zam alacak memurların ayrıca aile yardımı da da artacak.

OCAK ZAMMI 12,76'YA ULAŞTI

Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3,5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyon yüzde 12,26 çıktı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 8,76 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 12,76'ya ulaştı.

AİLE YARDIMLARI NE KADAR OLACAK

Yüzde 12,76'lık artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 283,79 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 66,50 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 33,25 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 416,79 liraya yükselecek. Kasım-Aralık enflasyonuna göre bu rakamlar artabilecek ya da azalabilecek.