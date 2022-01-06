Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı - Haberler Ekonomi
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Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı

Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engellilere yönelik müjdeli haberi verdi. Yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını belirten Bakan Yanık, toplamda 1 milyar 135 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

1 MİLYAR TL'DEN FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı içinde yaklaşık 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını, ödeme döneminde yaklaşık 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon TL ödeme yapacaklarını kaydeden Yanık, "Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" dedi.

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