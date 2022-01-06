Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu; üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin beklediği müjdeli haberi sosyal medyadan verdi. Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin başladığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2022'nin ilk burs ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Umutlarınız, hayalleriniz ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için yeni yılda da tüm gücümüzle yanınızdayız."

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni yılla birlikte burs ve kredi ücretleri de zamlandı. 2022 yılında burs ve öğrenim kredileri 850 TL oldu. Bu rakam yüksek lisans öğrencilerinde 1.700 TL, doktora öğrencilerinde ise 2.550 TL'ye çıkarıldı.

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