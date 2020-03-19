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John Obi Mikel, Trabzonspor, Sabah, Spor

Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Obi Mikel, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mikel, "Başkan ile ofisinde yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Bana, paylaştığım gönderiyi silmem gerektiğini ifade ettiler. Bunu reddettim. Kulübe, çocuklarımı görmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. Beni her sabah arıyorlar ve telefonda ağlıyorlardı" dedi.

19.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:25
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden John Obi Mikel, bordo mavili ekipten ayrılığı sonrasında açıklamalarda bulundu. The Athletic'e konuşan Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı kulübün rahatsız olduğunu ifade ederek, "Paylaşımımdan rahatsızlardı. Başkan ile ofisinde yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Bana, paylaştığım gönderiyi silmem gerektiğini ifade ettiler. Bunu reddettim, bu benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve düşüncelerimi ifade etmekte özgürüm" dedi.

"EVİNE DÖNERSEN, BURAYA GERİ GELEMEZSİN' DEDİLER"

UEFA'nın erteleme kararı verdiği bir ortamda Türkiye'de liglerin oynanmasını doğru bulmadığını söyleyen Mikel, "UEFA, bütün ligleri erteledi. Türkiye'de neden oynanmaya devam ediyor? Bu doğru değil, bu benim fikrimdi ama Trabzonspor işin bu tarafını umursamıyordu. Onlara eve gitmek istediğimi söyledim, Onlar bana, 'Eğer evine gidersen buraya dönemezsin" dediler, ben de 'Pekala, evime gidiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMA HER SABAH YALAN SÖYLEMEK DURUMUNDA KALDIĞIM İÇİN MUTLU DEĞİLDİM"

Trabzonspor yönetimine çocuklarını görmeye ihtiyacı olduğunu söylediğini belirten Nijeryalı oyuncu, "Kulübe, çocuklarımı görmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. Beni her sabah arıyorlar ve telefonda ağlıyorlardı. Sokakta neden kimsenin birbirine dokunmadığını, arkadaşlarının neden oynamaya gelmediğini soruyorlardı. Onları panik haline sokmamak için her sabah söylediğim yalanlar yüzünden mutlu değildim" şeklinde konuştu.

"ALDIĞIM KARAR, HER ŞEYE DEĞERDİ"

Alacaklarından vazgeçtiğini ama aldığı kararın doğru olduğunu vurgulayan John Obi Mikel, şunları söyledi: "Kontratımdan vazgeçerek finansal anlamda büyük bir darbe aldığımı söyleyebilirim ama aldığım karar, her kuruşuna değerdi. Londra'ya indiğimde kız arkadaşım tedirgindi çünkü İngiltere hükümetinin uçuşları iptal etme durumu söz konusuydu. Bunun aylar sürdüğünü, çocuklarımı göremediğimi ve onlara yardım edemediğimi düşünsenize..."

"TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Trabzonspor ile yollarını ayırmadan önce oynadığı futboldan zevk aldığını vurgulayan Mikel, "Trabzonspor'da her hafta oynuyordum, her şey iyiydi. Takım kazanıyordu ve ligin zirvesindeydik. İyi oynuyorduk. Oynadığım futboldan zevk alıyordum ve ligi kazanma ihtimalimiz vardı ama doğru şeyi yapmak adına ben bundan vazgeçtim" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR'A GERİ DÖNME İHTİMALİM YOK"

Kariyer planlaması hakkında da konuşan Nijeryalı oyuncu, "Trabzonspor'a geri dönme ihtimalim yok. Kariyerimdeki yeni açacağım sayfaya odaklandım. Neresi olacak bilmiyorum, evime yakın olmak istiyorum. Belki İngiltere olur, bilemiyorum. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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