Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel sosyal medya hesabından "Futbol oynamak istemiyorum. Sezon iptal edilmeli" paylaşımı yaptı. Lider durumda bulunan Trabzonspor'da taraftarlar, Obi Mikel'in bu açıklamasına sert tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de forma giyen yabancı oyuncular liglerin ertelenmesini istiyor. Bordo-mavili ekibin Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Rahat hissetmiyorum ve bu şartlar altında futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda, herkes evde aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte olmalıdır. Dünyanın böylesine çalkantılı bir dönemle karşı karşıya kaldığı bir dönemde sezon ertelenmelidir" ifadelerine yer verdi.

FALCAO DESTEK VERDİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ise Obi Mikel'in çağrısına destek verdi. Yıldız oyuncu, Mikel'in gönderisine, "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemlidir" yorumunu yaptı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Trabzonsporlu taraftarlar da John Obi Mikel'in bu açıklamasına sert tepki gösterdi. Şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen bordo-mavili takımda taraftarlar, Nijeryalı oyuncunun kadro dışı bırakılmasını talep etti.

Kaynak: İHA