Nwankwo Kanu'nun Feyenoord'a Attığı Gol
Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax'ın Feyenoord'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor.
13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax'ın Feyenoord'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor.
Kaynak: Dugout