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Nwankwo Kanu, Feyenoord, Ajax, Spor

Nwankwo Kanu'nun Feyenoord'a Attığı Gol

Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax'ın Feyenoord'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00

Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax'ın Feyenoord'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor.

Nwankwo Kanu'nun Feyenoord'a Attığı Gol
Kaynak: Dugout

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