Nwankwo Kanu'nun Feyenoord'a Attığı Gol Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax'ın Feyenoord'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor.

Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax'ın Feyenoord'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor. Kaynak: Dugout